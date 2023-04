Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hoher Sachschaden nach Mülleimerbrand

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro kam es am 25.04.2023, gegen 23:45 Uhr, durch mehrere brennende Mülleimer. Diese standen auf dem Parkplatz eines Bekleidungsdiscounters in der Bachgasse. Durch das Feuer brannten die Müllbehälter vollständig aus. Außerdem wurden ein angrenzendes Mauerwerk, die Fassade des Geschäfts sowie ein parkendes Auto beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

