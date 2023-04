POL-PPRP: Pfefferspray in Bus versprüht

Ludwigshafen (ots) - Eine 26-jährige Rennradfahrerin übersah am Montagabend (24.04.2023) einen anhaltenden PKW in der Mundenheimer Straße und fuhr auf diesen auf. Hierbei stürzte die 26-Jährige und verletzte sich. Die Frau kam anschließend in eine Krankennhaus, wo sie medizinisch behandelt wurde. An PKW und Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

