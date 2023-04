Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rennradfahrerin nach Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Eine 26-jährige Rennradfahrerin übersah am Montagabend (24.04.2023) einen anhaltenden PKW in der Mundenheimer Straße und fuhr auf diesen auf. Hierbei stürzte die 26-Jährige und verletzte sich. Die Frau kam anschließend in eine Krankennhaus, wo sie medizinisch behandelt wurde. An PKW und Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro.

