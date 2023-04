POL-PPRP: Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zur Kontrollwoche Geschwindigkeit 17. April - 23. April 2023 und zum "Speedmarathon" am 21. April 2023

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (23.03.2023) kam es in der Stifterstraße zwischen 16:46 Uhr und 20:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

