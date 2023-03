Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht Wilhelm-Schiffer-Straße: Fahrer oder Fahrerin von blauem Skoda gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall, der sich am Freitag, 24. März, gegen 17.35 Uhr auf der Wilhelm-Schiffer-Straße in Rheydt ereignet hat, den Fahrer oder die Fahrerin einer blauen Skoda Fabia Limousine älteren Baujahres.

Eine 71-jährige Frau gab gegenüber der Polizei an, dass sie mit ihrem Auto auf der Wilhelm-Schiffer-Straße in Richtung Bahnhofstraße gefahren sei. In Höhe der Langensgasse sei sie nach links abgebogen, da sie in das dortige Parkhaus fahren wollte. Obwohl sie sich vorher vergewissert habe, dass kein Gegenverkehr kommt, sei ihr Wagen dabei mit einem anderen Auto kollidiert.

Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen blauen Skoda Fabia gehandelt haben, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Kreuzung Wilhelm-Schiffer-Straße / Dahlener Straße zusteuerte und diese dann nach dem Unfall auch bei Rotlicht überfuhr. Der Skoda muss vorne rechts am Stoßfänger stark beschädigt sein.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Skoda Fabia machen? Wem ist der Wagen auf der Flucht vom Unfallort aufgefallen? Wer hat einen solchen blauen Skoda mit einem Schaden vorne rechts gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

