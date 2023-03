Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt

Mönhengladbach (ots)

Am Freitag, 24. März, ist es an einem Kreisverkehr in Wickrath-Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-jährigen Radfahrer und einer unbekannten Autofahrerin gekommen. Dabei erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Die Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle.

Nach eigenen Angaben fuhr der Radfahrer gegen 17.25 Uhr über die Sandstraße in den Kreisverkehr ein. Während er sich bereits im Kreisverkehr befunden habe, habe sich eine Autofahrerin über die Wickrathhahner Straße genähert. Die Frau sei dann ohne anzuhalten in den Kreisverkehr gefahren. Um einen Zusammenprall zu verhindern, habe er bremsen müssen und sei daraufhin gestürzt. Die Autofahrerin sei über die Sandstraße in Richtung Wickrathhahn geflüchtet. Bei dem Auto habe es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt. In dem Wagen habe sich neben der Autofahrerin außerdem noch eine weitere weibliche Person befunden. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 39-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Hinweise auf die flüchtige Autofahrerin und das Fluchtfahrzeug geben können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161- 290 entgegen. (jl)

