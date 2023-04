Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (25.04.2023) konnten aufmerksame Zeugen beobachten, wie gegen 07:30 Uhr ein Autofahrer mit seinem Auto beim rückwärts Einparken in eine Parklücke in der Ludwig-Reichling-Straße an einen daneben geparkten PKW stieß. Der Fahrer habe im Anschluss versucht, den Schaden wegzuwischen, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Zeugen teilten den Polizeikräften das Kennzeichen mit und gaben eine sehr genaue Personenbeschreibung ab. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern derzeit an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

