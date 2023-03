Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstag suchte die Polizei mit umfangreichen Maßnahmen nach einer 24-Jährigen in Blaustein.

Gegen 11.25 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Unfall in der Weiherstraße. Dabei soll eine Person in einem silberfarbenen Audi nach links von der Fahrbahn abgekommen, fast mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen und gegen die Wand einer Lagerhalle geprallt sein. Die Person sei dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Auto und fand es leerstehend auf dem Wanderparkplatz "Kiesental". Die Fahrertür stand offen, im Wagen lagen der Autoschlüssel und eine Handtasche. Erste Ermittlungen der Polizei ließen vermuten, dass die Halterin des Audi das Auto zur Unfallzeit fuhr. Die Polizei sorgte sich um die 24-jährige Frau und suchte deshalb nach ihr. An der Suche beteiligten sich mehrere Polizeistreifen, außerdem setzte die Polizei Polizeihunde, sogenannte Mantrailer und einen Polizeihubschrauber für die Suche ein. Die Frau blieb zunächst verschwunden. Auch an ihrer Wohnanschrift traf die Polizei sie zunächst nicht an. Zwischenzeitlich konnte die Polizei jedoch Kontakt mit der Frau aufnehmen.

Der Polizeiposten Blaustein sucht nun Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-West (0731 188-3812) zu melden.

Außerdem fand die Polizei verschiedene Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, und medizinische Artikel in der Wohnung der Frau. Hierzu klärt die Polizei nun die Herkunft der Gegenstände und auch die konkreten Eigentumsverhältnisse.

Hinweis der Polizei:

Vielleicht waren Sie zum Unfallzeitpunkt in der Nähe der Weiherstraße und sind auf den Audi aufmerksam geworden. Oder Sie haben eine Person aus dem Auto auf dem Wanderparkplatz steigen sehen. Möglicherweise können Sie einen entscheidenden Hinweis geben. Bitte helfen Sie der Polizei dabei, den Sachverhalt zu klären.

