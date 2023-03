Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Abbiegen überholt

Am Dienstag stießen bei Ulm zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.40 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit ihrem VW auf der Landesstraße 1242 von Unterweiler in Richtung Altheim. Während der Fahrt klingelte wohl ihr Handy. Um Telefonieren zu können, bog sie nach links auf einen Waldweg ab. Zeitgleich überholte sie ein 39-jähriger BMW-Fahrer. Es kam zur Kollision. In Folge wurden beide Autos in den Straßengraben abgewiesen. Die Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf.

Denken Sie daran: Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. So kommen alle sicher an!

