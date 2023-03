Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht aufgepasst

Am Dienstag fuhr eine 51-jährige Fahrerin in Göppingen einem haltenden Auto auf.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhr eine 51-Jährige in ihrem Fiat in der Mörikestraße. An einem Fußgängerüberweg vor ihr hielt eine 71-Jährige mit ihrem Toyota verkehrsbedingt an. Das bemerkte die Fahrerin des Fiat wohl zu spät. Sie konnte nicht mehr bremsen und prallte in das Heck des stehenden Toyotas. Bei dem Unfall verletzte sich die 51-Jährige leicht. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzte den Sachschaden auf etwa 4.500 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Vergewissern Sie sich als Verkehrsteilnehmer, dass Ihre volle Aufmerksamkeit immer dem Straßenverkehr gilt. Lassen Sie sich nicht ablenken! Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++++ 0552186 (JS)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell