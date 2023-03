Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Sturz nach Fahrfehler

Am Dienstag zog sich eine Radlerin schwere Verletzungen bei einem Unfall in Staig zu.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Brühlstraße. Eine 65-jährige Radfahrerin fuhr bergabwärts. Wohl infolge eines Fahrfehlers stürzte die Frau. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen, darunter auch am Kopf, zu. Die Frau trug keinen Helm. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sehr wichtig ist, einen Fahrradhelm zu tragen, um sich bei Unfällen vor schweren Verletzungen zu schützen. Denn er schützt die "Schaltzentrale" des Menschen: das Gehirn. Das Tragen eines Fahrradhelms ist bei einigen Unfällen entscheidend, um eine schwere oder gar tödliche Verletzungen abzuwenden.

