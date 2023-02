Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 43-Jähriger bei Angriff schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz ist am Mittwochabend, 22. Februar 2023, im Bereich des Bahnhofsvorplatzes angegriffen, beraubt und verletzt worden. Er sprach um 23.30 Uhr Polizeibeamte auf der Sellhorststraße an, die dort aufgrund eines anderen Einsatzes tätig waren.

Der Geschädigte gab an, dass ihn drei oder vier junge Männer zunächst angesprochen und nach einem Mobiltelefon gefragt hätten. Als er ihnen das nicht geben wollte, griffen ihn die Tatverdächtigen an, entwendeten ihm seinen Rucksack und flüchteten in unbekannte Richtung. Da der Geschädigte einen stark alkoholisierten Eindruck machte, konnte er keine weiteren Angaben machen. Da er deutliche Verletzungen hatte, riefen die Beamten den Rettungsdienst. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde der Geschädigte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die gestern Abend im Bereich des Hauptbahnhofes eine entsprechende Beobachtung gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

