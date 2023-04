Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230426-3: Polizisten nehmen Verdächtigen fest

Hürth (ots)

Hausbewohner überraschte mutmaßlichen Dieb in einem Zimmer

Polizisten haben am Dienstagmittag (25. April) einen Tatverdächtigen (48) in Hürth vorläufig festgenommen. Der bereits Polizeibekannte soll unbefugt ein Haus betreten haben. Derzeit besteht der Verdacht, dass er versuchte Gegenstände zu entwenden. Der Festgenommene muss sich zeitnah vor dem Haftrichter verantworten.

Laut ersten Informationen betrat der Verdächtige gegen 13.50 Uhr das Haus der Geschädigten (58) an der Beselerstraße. Er sei von der offen stehenden Haustür über eine Treppe in das Obergeschoss gegangen und habe dort eine Zimmertür geöffnet. In dem Raum hielt sich der Lebensgefährte der Geschädigten auf, der den Mann ansprach. Der Überraschte verließ das Haus. Er sei in Richtung Bahnstraße geflüchtet.

Die alarmierten Polizisten stoppten wenig später einen Mann, auf den die Beschreibung der Geschädigten passte. Nachdem der Verdächtige angab keine Ausweisdokumente bei sich zu haben, durchsuchten ihn die Polizisten. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Er gab an Drogen konsumiert zu haben.

Die Uniformierten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Er muss sich wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aus Wohnungen verantworten. Ob der Tatverdächtige Beute machte, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23. (sc)

