Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jähriger uriniert in Dienststelle

Stuttgart (ots)

Nach einer vorangegangenen Leistungserschleichung urinierte ein 29-Jähriger am gestrigen Mittwoch (12.04.2023) in die Räumlichkeiten des Bundespolizeireviers Stuttgart und traf dabei auch gezielt einen eingesetzten Beamten am Bein. Am gestrigen Abend fuhr der somalische Staatsangehörige gegen 17:15 Uhr zunächst mit einem Fernzug von Augsburg in Richtung Ulm, als er gegenüber dem Zugpersonal offenbar kein erforderliches Ticket vorzeigen konnte. Nachdem er zudem mehrere Reisende verbal belästigt und in einen der Wagen uriniert haben soll, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Eine Streife traf den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann schließlich beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof an und verbrachte ihn aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens auf die Dienststelle. In den Räumlichkeiten des Bundespolizeireviers Stuttgart begann der 29-Jährige plötzlich zu urinieren und zielte dabei auf das Bein eines der eingesetzten Beamten, woraufhin der Beschuldigte durch die Einsatzkräfte fixiert wurde. Der mit über 2,2 Promille alkoholisierte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell