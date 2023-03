Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Unfälle mit zwei Leichtverletzten

Bettingen und Gondorf (ots)

Der erste Unfall ereignete sich am Donnerstag, 16.03.2023, 10.47 Uhr, in Bettingen. Zwei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Maximinstraße. Als der Vorausfahrende nach links in eine Hofeinfahrt fahren wollte, erkannte dies der Hinterherfahrende zu spät. Beim Versuch nach links auszuweichen kollidierte er sowohl mit dem vorausfahrenden Pkw als auch mit der Hauswand des Anwesens. Dabei verletzte er sich leicht und wurde vor Ort versorgt. Sachschaden ca. 4.500 Euro.

Am Donnerstag, 16.03.2023, 15.40 Uhr, befuhr ein älterer Pkw - Fahrer die K 43 von Gondorf kommend in Fahrtrichtung Hüttingen a. d. Kyll. Als er nach rechts neben den Fahrbahnrand geriet erschrak er sich so, dass er das Lenkrad verriss und nach links von der Fahrbahn abkam und im anschließenden Grundstück zum Halten kam. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden ca. 4.000 Euro.

