Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Heckscheibe beschädigt

Nattenheim (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, 15.03.2023 bis Donnerstag, 16.03.2023, 10.15 Uhr, wurde die Heckscheibe eines Seat Ibiza in der Hauptstraße in Nattenheim durch Unbekannte beschädigt. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

