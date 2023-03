Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern B427 Unfallflucht - Straßenlaterne umgefahren

Bild-Infos

Download

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 07.03.2023, gegen 08:25 Uhr, befuhr der Fahrer eines weißen Mini Cooper die B 427 von Kapellen-Drusweiler in Richtung Bad Bergzabern. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs in der Kapeller Straße verlor der bislang noch unbekannte Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Laternenpfosten. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Kapellen-Drusweiler, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern noch an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 063434/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell