Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tankbetrug

Hillesheim (ots)

Am 14.03.2023 gegen 14:14 Uhr begab sich ein bisher unbekannter männlicher Täter mit seinem Personenkraftwagen zu einer Tankstelle in der Kölner Straße in Hillesheim.

Hier betankte er sein Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss, ohne den offenen Betrag zu begleichen.

Es handelte sich im einen Personenkraftwagen mit ausländischem Kennzeichen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell