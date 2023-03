POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich (ots) - Am 16.03.2023, gg. 01.50 Uhr, kam es zur Sprengung eines Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Friedrichstraße der Stadt Wittlich. Durch die Explosion wurde ein nicht unerheblicher Sachschaden verursacht. Zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Fachdienste sind derzeit bei der Tatortaufnahme. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet werden. Zeugen, die Hinweise zur ...

