Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230425-5: Täterin von Geschädigter in Wohnung überrascht

Bergheim (ots)

Kriminalbeamte suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einer etwa 45- bis 55-jährigen Frau, die am Montagnachmittag (25. April) unbefugt ein Haus in Bergheim-Thorr betreten und einen Schrank durchwühlt haben soll. Die Täterin habe eine kräftige Statur, einen runden Bauch und einen Pigmentfleck im Gesicht. Zur Tatzeit soll sie ein dunkles Kopftuch, einen dunklen Anorak sowie eine dunkle, locker sitzende Hose getragen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 16.30 Uhr soll die Geschädigte in Haus an der Straße "Am Wiebachhof" betreten haben. Im Obergeschoss habe sie dann bemerkt, dass sich die Unbekannte in ihrer Wohnung aufhielt. Die mutmaßliche Diebin sei nach einem kurzen Wortwechsel aus dem Haus geflüchtet.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Wie die Täterin in die Wohnräume gelangte und ob sie Beute gemacht hat ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell