POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht 2

Zweibrücken (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren mit seinem PKW einen weißen Hyundai i30, der vorwärts in einer Parklücke des Globus Baumarktes in Parkreihe Nr. 7 parkte. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von dem Unfallort. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. ...

mehr