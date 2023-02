Polizei Hamburg

POL-HH: 230210-4. Eine Zuführung nach schwerem Raub in Hamburg-Stellingen am Neujahrstag

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.01.2023, 20:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Kieler Straße

Ermittler des für die Region Eimsbüttel zuständigen Raubdezernats (LKA 134) haben gestern nach intensiven Ermittlungen einen Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Deutschen vollstreckt. Der Mann steht im Verdacht, am Neujahrsabend einen 28-Jährigen in einer Wohnung in Stellingen überfallen zu haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Tatverdächtige sich mit dem Geschädigten unter dem Vorwand, sexuelle Leistungen in Anspruch nehmen zu wollen, in einem Apartment verabredet. Nachdem die Männer dieses zusammen betreten hatten, bedrohte der 25-Jährige sein Opfer mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf erlangte der Räuber zwei Smartphones und Bargeld, bevor er mit dem Raubgut in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Geschädigte wurde bei der Tat nicht verletzt.

Umfangreiche Ermittlungen der Kripo führten zur Identifizierung des 25-jährigen Tatverdächtigen, für dessen Wohnung in Schenefeld (Schleswig-Holstein) die Staatsanwaltschaft Hamburg daraufhin beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkte. Darüber hinaus erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann.

Gestern Nachmittag vollstreckten die Ermittler des Raubdezernats den Durchsuchungsbeschluss und den Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Hierbei kamen auch Beamte einer Spezialeinheit (LKA 24) zum Einsatz. Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten Beweismittel, darunter auch zwei Gaswaffen, sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell