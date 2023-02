Polizei Hamburg

POL-HH: 230209-5. Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Hamburg-Sasel

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 06.02.2023 zwischen 20:45 und 21:50 Uhr; Tatort: Hamburg-Sasel

Die Polizei ermittelt zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt in Sasel und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 21-jährige Geschädigte am Montag in Sasel joggen. Zwei unbekannte Täter sollen sich dabei an ihr vergangen haben.

Weitere Erkenntnisse zu den Tätern und dem genauen Tatort liegen bislang nicht vor.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) ermittelt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

