POL-REK: 230425-3: Mehrere hundert Meter Starkstromkabel erbeutet

Hürth-Knapsack (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach unbekannten Tätern - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstagmittag (20. April) und Montagmorgen (24. April) haben Unbekannte in Hürth-Knapsack mehrere hundert Meter Starkstromkabel entwendet. Das Diebesgut hat nach erster Bewertung ein Gewicht von etwa einer Tonne.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand bemerkte ein Angestellter (45) am Montagmorgen gegen 8 Uhr massive Beschädigungen am Zaun eines an der Goldenbergstraße gelegenen Umspannwerks. Wenig später bemerkte der Zeuge, dass von einer Kabeltrommel eine größere Masse Starkstromkabel fehlen. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der oder die Täter mit brachialer Gewalt den Zaun aufbrachen und so auf das Firmengelände gelangten. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Diebe das hochgewichtige Diebesgut mit einem Kraftfahrzeug abtransportierten. Laut einer Zeugenaussage war am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr auf dem Gelände noch alles ordnungsgemäß.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (he)

