Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Vermisstes Mädchen innerhalb weniger Minuten gefunden

Haren (ots)

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr kam es in Haren am Dankernsee zum Einsatz mehrerer Rettungskräfte. Ein fünfjähriges Mädchen war verschwunden. Die besorgten Eltern alarmierten die Rettungskräfte, da die Gefahr bestand, dass das Mädchen in den See gefallen sein könnte. Innerhalb kürzester Zeit waren die Feuerwehren Haren, Meppen und Haselünne mit insgesamt elf Fahrzeugen, zwei Booten und zwei Tauchergruppen vor Ort. Ebenfalls war ein Rettungshubschrauber, Rettungswagen sowie zwei Drohnen im Einsatz, um das Mädchen schnellstmöglich zu finden. Innerhalb weniger Minuten konnte das Mädchen durch eine Zeugin in der Nähe eines Strandes wohlbehalten angetroffen und den Eltern übergeben werden. Insgesamt standen etwa 50 Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit für die Suchmaßnahmen bereit. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen Einsatzkräften.

