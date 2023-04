Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230425-4: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth-Hermülheim (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Am Montagabend (24. April) ist ein Autofahrer (57) bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Hermülheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den 57-Jährigen und brachten ihn zur stationären Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren und nahmen eine Unfallanzeige auf.

Nach ersten Ermittlungen war ein 71-Jähriger gegen 19 Uhr in seinem Audi auf der Daimlerstraße unterwegs. Als er nach links auf die Max-Planck-Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan des 57-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Fahrer des Micra schwere Verletzungen zu. Der andere Unfallbeteiligte verletzte sich leicht. Beide Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell