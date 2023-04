Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (26.04.2023, 10:00 Uhr - 13:30 Uhr) parkte ein 26-Jähriger seinen PKW (BMW 3C) in der Carl-Clemm-Straße. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Kotflügel hinten links fest. Vermutlich streifte ein ausparkendes Fahrzeug das Auto des 26-Jährigen und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell