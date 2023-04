Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos beschädigt - Täter ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Ein 69-Jähriger beschädigte am Mittwoch (26.04.2023, 16:55 Uhr) mutwillig drei in der Schanzstraße geparkte Autos mit einem Nagel. Hierbei wurde er durch mehrere Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Der Täter konnte noch vor Ort durch die Polizei gestellt werden. Der 69-Jährige gab als Grund für seine Tat an, sich schon seit längerem über die Parksituation in der Schanzstraße zu ärgern. Laut Angaben der Zeugen sei der Täter bereits einige Tage zuvor in der Schanzstraße unterwegs gewesen. Ob es zu weiteren Straftaten kam, muss noch ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell