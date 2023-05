POL-DO: Nächster Präventions-Vortrag findet am Donnerstag statt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0435 Verkehrskontrollen auf Schulwegen sind eine wichtige Aufgabe der Polizei, damit Kinder sicher auf den Straßen unterwegs sind - und um auf Verstöße zu reagieren, die zumeist von motorisierten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern ausgehen. So auch am Freitag (28.4.2023) in Dortmund-Benninghofen, wo vor der Grundschule an der Overgünne eine Autofahrerin und der Fahrer eines ...

mehr