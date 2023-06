Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Demonstrationsgeschehen mutmaßlicher Klimaaktivisten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte waren am Mittwochvormittag (28.06.2023) wegen einer Demonstration mutmaßlicher Klimaaktivisten im Bereich der Gaisburger Brücke und der Mercedesstraße im Einsatz. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung eines Automobilherstellers in einer Arena an der Mercedesstraße blockierten gegen 09.15 Uhr insgesamt sechs Personen Fahrbahnen im unmittelbaren Umfeld. Vier Personen fixierten sich auf der Gaisburger Brücke mit Klebstoff und behinderten dadurch den Verkehr in Fahrtrichtung Bad Cannstatt. Zwei weitere Personen blockierten die Kreuzung Mercedesstraße/Benzstraße. Auf dem Veranstaltungsgelände soll eine Aktivistin versucht haben, sich mittels Klebstoff an einem Fahrzeug zu fixieren, wobei sie dieses mutmaßlich beschädigte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zu Beginn der Demonstration kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eingesetzte Kräfte der Verkehrspolizei leiteten den Verkehr um. Gegen 11.15 Uhr war die Blockade an beiden Standorten gelöst und die Fahrbahnen wieder frei. Polizeibeamte setzten die Klimaaktivisten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

