POL-S: Zwei Pedelec-Fahrerinnen zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei 63 und 68 Jahre alten Pedelec-Fahrerinnen am Dienstag (27.06.2023) auf einem Radweg an der Benzstraße ist die 68-Jährige verletzt worden. Die 68-Jährige war gegen 16.00 Uhr auf dem parallel zur Benzstraße verlaufenden Radweg in Richtung Alte Untertürkheimer Straße unterwegs. Kurz nach der Abfahrtsrampe zur Bundesstraße 14 kollidierte sie an einer Engstelle mit der ihr entgegenkommenden 63-Jährigen und kam dabei zu Fall. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 68 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus.

