Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (27.06.2023) zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren festgenommen, die versucht haben sollen, in einen Kiosk an der Waiblinger Straße einzubrechen. Ein Zeuge meldete gegen 03.00 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung des Kiosks und alarmierte die Polizei. Die Beamten umstellten den Kiosk und entdeckten die beiden Männer auf der Gebäuderückseite. Sie sollen versucht haben, die Eingangstür aufzubrechen. Die beiden einschlägig vorbestraften Tatverdächtigen versuchten zu flüchten, konnten jedoch kurz darauf von den Beamten festgenommen werden. Der 25 Jahre alte ägyptische und der 31 Jahre alte staatenlose Tatverdächtige palästinensischer Herkunft werden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell