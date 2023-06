Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Verdacht des illegalen Glückspiels

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (25.06.2023) in einer Gaststätte an der Bahnhofstraße einen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart von einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Stuttgart erlassenen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Ermittlungen ergaben Hinweise, dass in der Gaststätte regelmäßig illegales Glückspiel betrieben werden soll. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten gegen 01.30 Uhr beschlagnahmten die Beamten Glücksspielzubehör wie Karten und Jetons sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Die Beamten trafen über 20 Personen in der Gaststätte an, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell