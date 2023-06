Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 32 Jahre alten Mann niedergeschlagen und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Mehrere unbekannte Personen haben am Sonntagmorgen (25.06.2023) an den Königsbau Passagen einen 32 Jahre alten Mann niedergeschlagen und schwer verletzt. Passanten machten eine Polizeistreife gegen 06.00 Uhr auf eine Auseinandersetzung aufmerksam. Als die Beamten kurz darauf an der Örtlichkeit eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten den 32-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den Tatbeteiligten aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden

