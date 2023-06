Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Duo raubt Handtasche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntag (25.06.2023) die Handtasche einer 44 Jahre alten Frau in der Esslinger Straße geraubt. Die 44-Jährige kam gegen 04.00 Uhr nach Hause und wollte die Haustüre aufschließen, als die beiden Täter auf sie zukamen. Einer der Männer entriss ihr nach einem kurzen Gerangel die Tasche und beide flüchteten. Die Frau nahm die Verfolgung auf, verlor sie jedoch an einer Unterführung im Bereich Marktstraße/Hauptstätter Straße aus den Augen. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Täter hatten eine dunkle Hautfarbe, waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und hatten schwarze lockige Haare. Einer von ihnen hatte ein rotes T-Shirt an, war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte braune Augen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

