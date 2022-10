Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen - Versuchter Diebstahl aus Automaten von Tabakwaren - Zeugen gesucht

Stadthagen (ots)

STADTHAGEN (str) - Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines mitgeführten Hammers die Glasscheibe eines Automaten in der Niedernstraße, in Stadthagen einzuschlagen. Es blieb beim Versuch. Der Automat steht im Eingangsbereich eines Geschäfts, direkt an der Fußgängerzone. Der Automat ist auch außerhalb der Öffnungszeiten für Jedermann frei zugänglich. In dem Automaten befinden sich Tabakwaren.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Stadthagen unter der Tel.: 05721-4004-0 in Verbindung zu setzen.

