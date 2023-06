Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch Schockanruf Schmuck erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Samstagnachmittag (24.06.2023) an der Felix-Dahn-Straße durch einen Schockanruf bei einer über 90 Jahre alten Frau Schmuck im Wert von rund Zehntausend Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann meldete sich gegen 16.00 Uhr telefonisch bei der Seniorin und gab vor, dass mit der Schwester der Frau etwas passiert sei und ihr nur mit der Bezahlung einer Geldsumme geholfen werden kann. Nachdem die Seniorin mitteilte, lediglich Schmuck zu besitzen, teilte ihr der Anrufer mit, dass sie sich kurz darauf zu einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 40 in der Felix-Dahn-Straße begeben solle. Dort übergab die Seniorin den Schmuck an eine junge Frau mit blonden Haaren und einem Pagenschnitt, die mit einer kurzen Hose bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

