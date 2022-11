Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall an roter Ampel

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (23.11.) ereignete sich, gegen circa 15:50 Uhr, in Korschenbroich auf der L382 Willlicher Straße kurz vor der Kreuzung K23 Willicher Straße / Raderbroich, in Fahrtrichtung Korschenbroich / Mönchengladbach ein Verkehrsunfall.

Eine 38-jährige Mönchengladbacherin fuhr mit ihrem Pkw an eine Ampel heran, welche rot zeigte. Durch die nasse Fahrbahn habe sie es nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und fuhr einem 31-jährigen Mönchengladbacher auf. Sein Auto wurde in ein weiteres Fahrzeug einer 62-jährigen geschoben, welches ebenfalls an der roten Ampel stand.

Der 31 Jährige wurde mit einem Krankenwagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell