Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vespa-Fahrer gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 71-jähriger Rollerfahrer ist am Samstagmittag (24.06.2023) in der Plieninger Straße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 71 Jahre alte Mann war gegen 13.45 Uhr mit seiner Vespa in der Plieninger Straße in Richtung Möhringen unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in Richtung Epplestraße kam er offenbar ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

