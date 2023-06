Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

In der Nacht vom 06.06. auf den 07.06.2023 hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Gevelsberger Straße in Sprockhövel auf. Anschließend durchsuchten sie das dahinterliegende Zimmer und entfernten sich unerkannt. Hinweise zur Tatbeute liegen derzeit nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell