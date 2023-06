Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Radfahrer nach Unfall mit PKW leichtverletzt

Ennepetal (ots)

Am 03.06.2023 gegen 12:15 Uhr befuhr ein 68-jähriger Schwelmer mit seinem Rennrad die B483 in Fahrtrichtung Schwelm. In Höhe der Einmündung Bansel beabsichtigte er, auf den Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite abzubiegen. Hierbei übersah er den PKW eines 62-jährigen aus Radevormwald, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt,es entstand Sachschaden in Höhe von ca 6.000,-EUR

