Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Fahrradfahrerin stürzt auf der Brücke Am Schiffswinkel und verletzt sich

Herdecke (ots)

Am Mittwoch, den 31.05.2023, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 69- jährige Fahrradfahrerin aus Herzebrock-Clarholz die Fußgängerbrücke Am Schiffswinkel in Herdecke. Dort geriet sie mit den Reifen in die dortigen Schienen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell