Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen- ca. 38000 Euro Schaden an den Pkw

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 31.05.2023, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Schwelmer mit seinem VW die Kölner Straße in Fahrtrichtung Schwelm. In Höhe der Einmündung zur Ambrosius-Brand-Straße beabsichtigte er in diese Straße abzubiegen und scherte dabei auf die Gegenfahrbahn der Kölner Straße. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 34-jährigen Hagener, der die Kölner Straße mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Gevelsberg befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 38000 Euro. Beide Fahrzeugführer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus nach Schwelm. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell