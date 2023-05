Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Kölner Straße

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 30.05.2023, gegen 11.20 Uhr, ereignete sich auf der Kölner Straße in Ennepetal ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 34-jähriger Ennepetaler befuhr mit seinem Pedelec den Gehweg auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. An einem abgesenkten Bordstein beabsichtigt er auf die Fahrbahn zu fahren und lenkte das Pedelec so nach links, dass sich die Reifen in den dort befindlichen Straßenbahnschienen verkanten. Er verliert die Kontrolle und stürzt auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt.

