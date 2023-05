POL-EN: Wetter: Einbruch in Bildungseinrichtung - Tresor herausgebrochen

Sprockhövel (ots) - Am Dienstag, den 30.05.2023, wurden in den frühen Morgenstunden in der Bochumer Straße sowie in angrenzenden Straßenzügen in Niedersprockhövel mehr als 35 geparkte Pkw beschädigt. Derzeit unbekannte Täter zerstachen gezielt die Reifen an den abgestellten Fahrzeugen. Wer Hinweise zum Tathergang geben kann, soll sich bitte unter ...

mehr