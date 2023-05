Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbrecher auf Flucht nach Wohnungseinbruch in der Milsper Straße gefasst

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 27.05.2023 gegen 01.45 Uhr hebelte ein 32- jähriger Hagener ein Erdgeschossfenster auf und gelangete so in das Innere eines Zweifamilienhauses. Hier durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten vermutlich nach Wertgegenständen und wurde durch das Eintreffen der vom Wohnungseigner alarmierten Polizei gestört. Er versuchte noch zu Fuß vor der Polizei zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden.

