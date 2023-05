POL-EN: Wetter - Einbruch in Kindergarten in der Vogelsanger Straße

Hattingen (ots) - In der Zeit von Samstag, den 20.05.2023, 15 Uhr bis zum Freitag, den 26.05.2023, 17 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Hintertür eines Einfamilienhauses an der Freiheit aufzuhebeln. Als ihnen das misslang flüchteten der oder die Täter unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 Fax: ...

