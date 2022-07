POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Polizei kontrollierte Kindersitz-Pflicht

Polizei Coesfeld

Zufrieden sind Polizeihauptkommissarin Ruth Jansen von den Verkehrssicherheitsberatern und Polizeihauptkommissar Walter Goßling vom Verkehrsdienst. Beide kontrollierten am Mittwochmorgen (27.07.22) an der Hansestraße in Coesfeld, ob Eltern die Kindersitz-Pflicht eingehalten haben.

Bei dieser Kontrolle war in den meisten Fällen alles in Ordnung, wie Walter Goßling sagt. "Zwei Verkehrsteilnehmer mussten dennoch ein Verwarngeld zahlen, weil ein Autofahrer nicht angeschnallt und in einem anderen Fall das Kind nicht richtig gesichert war." Beide Polizisten wissen aufgrund ihrer Erfahrung, dass viele Kontrollen auch anders aussehen. "Einige Eltern machen sich keine Gedanken über das Verletzungsrisiko für Kinder, wenn sie keinen Sitz nutzen oder diesen auf dem Beifahrersitz platzieren", so Ruth Jansen. Würde bei einem Unfall der Airbag ausgelöst, besteht ein Verletzungsrisiko, so die Polizeihauptkommissarin.

Doch war es nicht nur das Ziel der Polizei, Vergehen zu ahnden. Beiden Beamten war es wichtig, auch mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Sie wiesen auf die Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung von Autokindersitzen hin und verteilten Flyer. Kinder erhielten von Jansen und Goßling ein Malbuch.

Folgendes sollten Eltern beachten:

- Die Kindersitzpflicht besteht bis zum 12. Lebensjahr. Sind Kinder vorher größer als 1,50 Meter brauchen sie keinen Kindersitz mehr - Die Polizei empfiehlt, Kopfstütze und Rückenteil des Kindersitzes zu nutzen, damit Kopf und Rumpf geschützt sind - Alle Kinder müssen angeschnallt sein - Bis zum 18. Monat müssen Sitze für Kleinkinder entgegen der Fahrtrichtung platziert werden - Kindersitze nicht auf dem Beifahrersitz platzieren. Bei einem Unfall besteht Verletzungsrisiko

