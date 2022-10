Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der B 269 zwischen Winterbach und Alsweiler

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 09.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 269 zwischen Winterbach und Alsweiler bei dem ein Motorradfahrer schwerverletzt wurde. Hierbei befuhr ein PKW-Fahrer zunächst den Feld- und Wirtschaftsweg aus Richtung Rheinstraße kommend und wollte an der Einmündung zur B 269 nach links in Richtung Alsweiler einbiegen. Auf der B 269 hatte sich zu dieser Zeit an der dortigen Lichtzeichenanlage eine Schlange aus Richtung Alsweiler kommend gebildet. Das erste Fahrzeug aus dieser Fahrzeugschlange ermöglichte dem oben genannten PKW-Fahrer dann das Einbiegen in Richtung Alsweiler. Als der PKW beim Einbiegen war, scherte ein Motorradfahrer verbotswidrig aus der o.g. Schlange aus und wollte an den wartenden Fahrzeugen über die Fahrbahn des Gegenverkehrs vorbeifahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem einbiegenden PKW. Der Motorfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Die B 269 musste auf dem o.g. Teilstück längere Zeit voll gesperrt werden.

