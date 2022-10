Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in einen PKW in Bliesen

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 25.10.2022, gg. 03.00 Uhr, wurde in der Straße "Im Hochweg" in einen PKW eingebrochen, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Ein Zeuge beobachtete wie 2 unbekannte Täter an diesem PKW, einem grauen PKW der Marke Opel, die Seitenscheibe einschlugen. Ob im Anschluss etwas aus dem PKW entwendet wurde, steht derzeit noch nicht sicher fest. Im Anschluss versuchten die beiden Täter sich noch Zugang zum Terrassenbereich des Anwesens zu verschaffen, brachen diesen Versuch aber nach kurzer Zeit ab. Es ist möglich, dass sie sich hierbei beobachtet fühlten. Die beiden männlichen Täter konnten von dem Zeugen nur ganz grob beschrieben werden. Sie flüchteten nach dem o.g. Einbruch in Richtung der dortigen Grundschule. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die weitergehende Angaben zu den Tätern machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell